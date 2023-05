Pierwszoligowy aktor PONIŻYŁ Joannę Jabłczyńską na planie serialu. "Łzy mi stanęły w oczach" (WIDEO)

Choć Joanna Jabłczyńska w show biznesie obraca się już dobre 30 lat, to i tak znajdą się tacy, którzy gotowi będą podważać jej kompetencje ze względu na to, że nie szlifowała talentu w jednej z państwowych szkół aktorskich. Należy tu zaznaczyć, że zamiast tego celebrytka ukończyła prawo i to właśnie przede wszystkim jako radczyni spełnia się dziś zawodowo. Niestety, dla środowiska aktorskiego czasem nie miało to najmniejszego znaczenia. W ramach wywiadu w programie #7 minut na gości na antenie Meloradia Jabłczyńska opowiedziała o jednej, wyjątkowo nieprzyjemnej interakcji z aktorem z "pierwszej ligi".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Joanna Jabłczyńska w swojej kancelarii obsługuje głównie celebrytów

Koszmarne spotkanie Jabłczyńskiej z pierwszoligowym aktorem

Zdarzały się przypadki, gdzie było podważane to, że dlaczego bez dyplomu taka osoba tam jest. Wiem, że bez nazwisk się nie liczy, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo znana osoba, która zupełnie niesłusznie i niesprawiedliwie mnie oceniła. Pamiętam, że grałam epizod w jednym z seriali. To był mój kolejny dzień na planie. Wszystko profesjonalnie, wszystko jak należy. Czułam się tam super. W jednej ze scen aktor niezwykle znany - nawet nie grałam z nim, tylko… Spóźniony, my wszyscy czekaliśmy na niego. On miał tylko w tej scenie być i po prostu słyszeć moją rozmowę z innym aktorem. Pamiętam, że bardzo chciałam go poznać, bo go bardzo lubiłam z ekranu. O ironio - zaczęła swoją historię celebrytka.

Bardzo szybko okazało się, że wpływowy jegomość przyjemny był wyłącznie na ekranie. Mężczyzna potraktował Jabłczyńską w taki sposób, że kobieta po dziś dzień zapamiętała najmniejszy szczegół tych paru minut.

Wszedł na plan, przywitałam się zachwycona, że go poznam. A on: "Ona co tutaj robi? Tyle jest aktorów po szkole, a wy bierzecie amatorów?". Tak mi się cholernie przykro zrobiło. Wszyscy już podpięci na mikroportach. Reżyser, cała ekipa z tego namiociku wyjrzała. To wszystko było z takim dodatkowym negatywnym wydźwiękiem. To spojrzenie było z taką pogardą, ten ton... Ta osoba ani nie widziała mojej gry, ani nie mogła mi nic zarzucić. Rozumiem, gdybym dukała, zapomniała tekstu, zrobiła coś nieprofesjonalnego. A tu po prostu na dzień dobry taki kubeł zimnej wody. (…) Nie odpowiedziałam. Łzy mi stanęły w oczach - opowiedziała Jabłczyńska na antenie Meloradia.

Jak obstawiacie, o kogo mogło jej chodzić?

Zobacz także: #7 minut na gości: Joanna Jabłczyńska

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.