Joanna Jabłczyńska przeprowadziła się na wieś. "Robię sobie świetną stodołę". Narzeka na ceny w Warszawie

Lele 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chyba ją trochę poniosło, mieszkam na wsi, jedyny sklep w okolicy jest oczywiście bardzo drogi i żeruje na tym, że jak ludziom czegoś braknie, to nie będą jechać do miasta, tylko kupią na miejscu, nawet dużo drożej. Dopiero na większe zakupy jeździ się samochodem, a tam takie same sklepy i ceny jak w Warszawie, bo to wszystko sieciówki. Produkty swojskie lepsze, wiadomo... ale i droższe, bo trudniej wyprodukować czy wyhodować coś w ten sposób. Kto jej sprzeda swojskie mięso taniej niż to wypchane wodą w markecie? Dziś wieś jest raczej dla bogatych, kupujesz działkę i budujesz dom, a życie zawodowe masz w mieście. Dawni mieszkańcy wsi się wykruszają, jadą do miasta albo za granicę po lepsze życie, a tu ich miejsce zajmują Ci, co ich stać na zakup spokoju. Ostatnio moja sąsiadka sprzedała dom, istna ruina, ale działka piękna. Nowy właściciel dom wyburzył i postawił inny, piękny. Wątpię, że dla oszczędności tu mieszka. Ja mam dom po babci, a tak to też by mnie nie było stać teraz na tę okolicę.