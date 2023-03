Joanna Jabłczyńska pokazała swoje mieszkanie. Sama je wyremontowała (ZDJĘCIA)

Joanna Jabłczyńska jakiś czas temu była gościem w programie "Dzień Dobry TVN", w którym pochwaliła się swoim mieszkaniem. Aktorka sama je wyremontowała. Fani mogli zobaczyć nieco więcej, niż to co wstawiła na Instagrama.

Joanna Jabłczyńska urządziła swoje mieszkanie w bardziej przytulnym stylu, korzystając tym samy z panujących obecnie trendów. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" opowiedziała co zmieniła i dlaczego zdecydowała się na remont.

Siedziałam w domu i te kafelki mnie drażniły już długo. Jak rozmawiałam, jak to zrobić, to trzeba by było całą kuchnię zrównać z ziemią. Nie lubię wyrzucać i zmieniać czegoś, jeśli jest funkcjonalne, a przestało mi się podobać - powiedziała aktorka.