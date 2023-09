Joanna Jabłczyńska została ZDRADZONA. "Dałabym sobie za niego GŁOWĘ UCIĄĆ. Dowiedziałam się ostatnia..."

Choć Żurnalista sam nie może się pochwalić najlepszą reputacją , to i tak wciąż nie można mu odmówić talentu do ciągnięcia naszych rodzimych celebrytów za język. Postacie znane z okładek kolorowych magazynów spowiadają się przed mikrofonem podcastera z najbardziej krępujących i trudnych momentów swojego życia. Teraz przyszła pora na Joannę Jabłczyńską . W niespełna dwugodzinnej rozmowie serialowa aktorka i prawniczka poruszyła m.in. wątek zdrady, który dopuścił się wobec niej partner.

Joanna Jabłczyńska opowiedziała o zdradzie partnera

Ja byłam tak zaskakiwana… Bo ja nie widzę takich rzeczy. Nawet mówię na przykład o zdradzie. Byłam zdradzona absolutnie. Ale ja nie wierzyłam, że tak jest. Nie wierzyłam, że to może się zdarzyć. Bo dlaczego? Jeżeli ktoś nie będzie chciał ze mną być, to przecież może mi o tym powiedzieć . Tam nie ma żadnego przymusu. Naprawdę tak rozkminiałam - tłumaczy swoje podejście celebrytka.

W pracy jest to wszystko o wiele bardziej przewidywalne. Jeśli wykonasz ciężką pracę, to generalnie masz efekt. A w związku, jeżeli trafisz na nieodpowiednią osobę, to choćbyś miał najlepsze intencje i choćbyś jak najbardziej chciał, to jeśli masz złą osobę po drugiej stronie, to cię zmiecie z powierzchni ziemi.