Joanna Jabłczyńska nową prowadzącą "Dzień Dobry TVN"? Aktorka KOMENTUJE!

Joanna Jabłczyńska należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd, które mogą pochwalić się wyjątkową barwą głosu. To właśnie dlatego dziennikarka Pudelka zdecydowała się zapytać aktorkę, czy widzi siebie w roli prowadzącej "Dzień Dobry TVN". Pytanie wydaje się nad wyraz trafne, gdyż niedawno z programem śniadaniowym pożegnało się aż pięcioro prowadzących. Kto wie, być może jakiś wakat wciąż jest wolny?

Okazuje się, że Joanna jest fanką TVN-owskiej śniadaniówki, co zresztą udowodniła wielokrotnie, przyjmując zaproszenia do programu. Niemniej jednak, Jabłczyński uważa, że jeszcze nie jest jeszcze na to gotowa.

Jest to moje marzenie, bardzo lubię ten program i często jestem jego gościem. Może kiedyś się to spełni, ale jeszcze nie teraz. Uważam, że to nie ten moment w moim życiu, ale z pewnością bym taką propozycję przyjęła - zdradziła dziennikarce Pudelka.

Joanna Jabłczyńska zdradziła, z kim poprowadziłaby "DDTVN"

Aktorka została zapytana o to, kogo widziałaby w roli swojego programowego partnera. Gwiazda nie musiała się długo zastanawiać, bo pierwszą wytypowaną przez nią osobą był Olivier Janiak, który lata temu prowadził "DDTVN".

Pewnie już nie wróci ,bo ja pamiętam, że na samym początku Olivier Janiak prowadził "DD TVN", to były jedne z pierwszych programów, a my bardzo się lubimy. Dlatego też on mi pierwszy przyszedł do głowy - wyjaśniła.

Po chwili namysłu Jabłczyńska wydedukowała, z kim najchętniej poprowadziłaby śniadaniówkę. Padło na Mateusza Banasiuka, z którym aktorka zna się od dziecięcych lat. Jej zdaniem stworzyliby rewelacyjny duet.

Może mój przyjaciel Mateusz Banasiuk by się zgodził. To byłby sztos. Na pewno by było wesoło, a że z Mateuszem znamy się jeszcze z dziecięcych lat, to na pewno byśmy się rozumieli bez słów. Także Olivier myślę, że by się nie zgodził, natomiast Mateusz mam nadzieję, że tak - podsumowała.

