Widzowie kąśliwie oceniają nowych prowadzących "Dzień Dobry TVN". "USZY BOLĄ"

W lipcu i sierpniu w ramówce TVN pojawiła się wakacyjna edycja programu pod nazwą "Dzień dobry Wakacje" . Jest to świetna okazja do zapoznania się z niezwykłymi duetami prowadzących. W sobotę w nowej roli mieli szanse wykazać się Robert Stockinger i Anna Senkara.

Stockinger i Senkara debiutują w nowej roli

Jak nowi prowadzący wypadli według widzów?

Z Robertem Stockingerem widzowie obeszli się znacznie łagodniej. Najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że ma on większe doświadczenie w programie i było to widać w trakcie wakacyjnego wydania. Widzowie po prostu nie mieli się do czego przyczepić.