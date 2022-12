Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali kolejny zakątek nowego mieszkania. Sprawili sobie OGRÓD WERTYKALNY (FOTO)

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor w ostatnim czasie starannie dokumentują w sieci postępy w urządzaniu nowego gniazdka. Małżonkowie w ubiegłym roku stali się dumnymi posiadaczami dwupiętrowego apartamentu i początkowo planowali zakończyć remont lokum w ciągu trzech miesięcy. Ostatecznie rzeczywistość zweryfikowała jednak ich plany i cały proces nieco się wydłużył. Obecnie wszystko wskazuje na to, że para w najbliższej przyszłości może zmienić miejsce zamieszkania. Od jakiegoś czasu Koroniewska i Dowbor regularnie pokazują instagramowym obserwatorom coraz to nowe zakątki domowego gniazdka. Niedawno małżonkowie pochwalili się nowoczesną i minimalistyczną kuchnią, ostatnio zaprezentowali zaś spersonalizowaną szafę.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali salon. W pomieszczeniu króluje zieleń

W jednym z ostatnich instagramowych nagrań Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora można było podziwiać nie tylko oryginalny i wykonany na zamówienie mebel, lecz również fragment ich salonu. W poniedziałek małżonkowie postanowili po raz kolejny zaprosić obserwatorów do wspomnianego pomieszczenia, tym razem jednak opowiedzieli o innym interesującym elemencie zdobiącym jego wnętrze.

Para pokazała fanom ujęcie wykonane jeszcze przed remontem oraz kadr ukazujący, jak obecnie prezentuje się ich salon. Obok szafy-łodzi stanęła prosta, biała kanapa. Znajdującą się tuż za nią ścianę małżonkowie w całości ozdobili natomiast żywymi roślinami, tworząc tzw. ogród wertykalny. Jak zdradziła Koroniewska, zielony kącik w ich mieszkaniu w przyszłości będzie pełnił funkcję studia, w którym małżonkowie będą nagrywali m.in. kolejne odcinki "Domówki u Dowborów".

Jesteście z tych, którzy mają rękę do kwiatów czy raczej tacy jak ja…? Tak będzie wyglądało nasze zielone studio do "Domówek" i innych podobnych projektów! Kto powiedział, że ogród można mieć tylko w domu?! I to jeszcze wertykalny! Dowbor się bronił, a teraz się zachwyca - napisała Koroniewska, po czym podziękowała właściciele pracowni florystycznej, która namówiła ich do udekorowania salonu roślinami.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor sprawili sobie ogród wertykalny

W najnowszym wpisie Koroniewska zapewniła, że ich znajoma florystka zadbała o to, by ogród wertykalny był dostosowany do trybu życia Dowborów, w tym ich częstych podróży. Jak zdradziła, rośliny zostały umieszczone na podłożu zapewniającym im odpowiednią wilgotność, ogród posiada także system automatycznego podlewania.

(...) Pewnie się zastanawiacie, jak tak chaotyczne, niezorganizowane i dużo podróżujące osoby jak my utrzymają taki ogród w dobrej kondycji i jak to wszystko w ogóle działa? (...). Po pierwsze mamy specjalny system automatycznego podlewania i odprowadzania wody, a rośliny są zawieszone na specjalnym filcu, który utrzymuje odpowiednią wilgotność! Taka ciekawostka, ale efekt jest oszałamiający, no i to powietrze! Mega sprawa! - zachwycała się celebrytka.

Zachwyt Koroniewskiej i Dowbora nad udekorowaną żywymi roślinami ścianą podzielili również ich obserwatorzy, którzy w komentarzach nie szczędzili im komplementów.

Gratulacje!!! Pięknie!! - napisała Olga Kalicka.

Super! - dodała Magda Pyznar.

Myślałam, że to tapeta, niesamowita zielona ściana; Myślałam, że to fototapeta! Genialne! - nie mogli się nadziwić internauci.

Nie, to żywe rośliny - wyprowadzała ich z błędu Koroniewska.

Pięknie, to kiedy pierwsza domówka z nowego przepięknego studia? - dopytywała jedna z użytkowniczek.

Mamy nadzieję, że już niebawem w 2023 - odpowiedziała Koroniewska.

Zobaczcie, jak prezentuje się oryginalny ogród w salonie Koroniewskiej i Dowbora. Robi wrażenie?

