Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor kupili nowy apartament! Fani śmieją się z kuchni: "To SALA KONFERENCYJNA?" (FOTO)

Kupiliśmy chatę na początku tego roku, jak oni, jak pół tego narodu które miało jakieś oszczędności i nadawały się na wkład własny . Przeżyłam dokładnie to, co oni i jak patrzę na nich to mnie to już nawet nie śmieszy. Najgorszy rok w moim życiu, jakbym poszła do psychiatry, to stwierdziłby załamanie nerwowe. Nie poszłam, bo nie MIAŁAM KIEDY. Mój mąż, jak u nich, postanowił że najlepszym rozwiązaniem jest dać mi wolną rękę, jaki on jest K*WA KOCHANY. Takiego stresu w życiu nigdy nie miałam, problemy z pamięcią, koncentracją, snem. Rozmowy z innymi, którzy też coś budują/remontują: „też tak masz???”, „ u mnie dokładnie tak samo”, „ rozwiedziemy się jak nic!”. Skończyło się, wprowadziliśmy się. Puste ściany, puste pokoje, w łazience umywalek nie ma, w garderobie ciuchy w pudłach. Kanapy brak ( wciąż się nie zgadzamy co wybrać). Nie żałuję, mimo że wciąż słyszę „ jakim trzeba być głupim, żeby kredyt brać w tym czasie”, „jakim trzeba być kretynem, żeby tyle deweloperowi w kieszeń wsadzać”, „dobrze Wam tak, nachapać się chcieliście”. Już mi lżej. Drugi raz zrobiłabym podobnie. Czasem sobie jeszcze włączam radio, gdy podają informacje o korkach w Warszawie. Daje głośniej i wiozę bąbelka do przedszkola😉