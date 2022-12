TYLKO NA PUDELKU: Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor poprowadzą program śniadaniowy w Polsacie?! MAMY KOMENTARZ

Popularność "Domówki u Dowborów" rzeczywiście może sugerować, że Maciej i Joanna to idealni kandydaci do poprowadzenia takiego programu, ale prawda jest taka, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Dowbor nie narzeka na brak zajęć, bo poza Polsatem pracuje też w radiu i produkuje programy. Koroniewska wiele razy mówiła za to, że powrót do telewizji nie jest jej priorytetem, bo świetnie radzi sobie jako influencerka - zdradza Pudelkowi pracownik Polsatu.