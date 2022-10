Joanna Koroniewska spisała TESTAMENT: "Jeżeli masz dzieci i masz sytuację taką, jaką masz, to jest PODSTAWA"

Mimo gorszego samopoczucia Koroniewska pojawiła się ostatnio na jednej z branżowych imprez. Reporter Pomponika dopytywał wówczas gwiazdę o to, czy Joanna zdążyła już spisać testament, nawiązując do przypadku Pauliny Młynarskiej, która poinformowała ostatnio o sporządzeniu takiego dokumentu. Koroniewska wyznała, że testament spisała wiele lat temu.

Uważam, że to jest bardzo dobre, zwłaszcza w kontekście wychowywania dzieci "gdyby cokolwiek". I nie mówię tylko o mężu, ale z mężem: "co dalej, gdyby" - stwierdziła. Dodała też, że sprawa jest poważna i nie chodzi wcale o dobra materialne.

Najważniejsi są ludzie, czyli dzieci w tym przypadku i ich potrzeby - przekonuje. To, gdzie one chciałyby być, co one chciałyby robić. Uważam, że to jest podstawą. Dobra materialne idą zazwyczaj za dziećmi, natomiast nie dobra są istotne, tylko i wyłącznie dzieci.