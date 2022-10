Paulina Młynarska duma nad "kieliszkiem najlepszego wina" i chwali się SPISANIEM TESTAMENTU!

Choć Paulina Młynarska kilka lat temu przeprowadziła się na Kretę, gdzie wiedzie harmonijne życie joginki, jednocześnie konsekwentnie śledzi to, co dzieje się w ojczyźnie. 51-latka nie tylko bacznie obserwuje, ale i ochoczo komentuje wydarzenia z kraju. Nie omieszkała publicznie zabrać głosu także w temacie głośnego "coming outu" Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

(...) Miłość jest najważniejsza? A co z nastolatkami LGBTQA+, które za sprawą waszej TVP nagonki tracą oparcie w rodzinach, popełniają samobójstwa, lądują na leczeniu psychiatrycznym? (...) - grzmiała w niedzielnym wpisie, odnosząc się do komentarza wspierającej zakochaną parę Joanny Kurskiej.

Usiadłam sobie w weneckim porcie w Chanii. W moim porcie, do którego od prawie 5 lat przybijam z zachwytem. Zamówiłam sobie kieliszek najlepszego wina i coś pysznego. Czuję obezwładniającą wdzięczność za to, że mogę w tym świecie pełnym smutku i rozpaczy przeżywać takie chwile. Napracowałam się, ale też mam szczęście. Przede wszystkim szczęście - pisze ewidentnie zadowolona z życia celebrytka.

Ma pani świętą rację; Tak trzeba!; No i bardzo dobrze; Sporządzenie testamentu za życia to nie tylko rozsądna decyzja, to ostatni dar miłości w stosunku do najbliższych. (...) - czytamy.