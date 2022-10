Paulina Młynarska pomstuje na Joannę Kurską: "Miłość jest najważniejsza? SERIO? Boga się nie boicie, bo W NIEGO NIE WIERZYCIE"

Okazuje się, że komentarz Joanny Kurskiej na temat związku Kasi i Maćka nie wszystkim przypadł do gustu. W gronie tym znalazła się na przykład Paulina Młynarska. W niedzielę dziennikarka zamieściła na swoim instagramowym profilu obszerny wpis, w którym postanowiła odnieść się do słów szefowej "PnŚ". Młynarska już na samym początku zaznaczyła, że zarówno związek Cichopek i Kurzajewskiego, jak i komentarze Pauliny Smaszcz, niespecjalnie ją interesują. Jak jednak przyznała, widząc wpis Joanny Kurskiej, nie mogła pozostać obojętna.

Mało mnie obchodzi, że znana pani ze znanym panem. Małżeństwa się rozpadają, ludzie z nich wyrastają - nie moja rzecz co, kto, dlaczego i z kim. Jeśli byli małżonkowie czują potrzebę publicznych rozliczeń, to też nie moja sprawa. Może tego właśnie potrzebują, może ich to oczyszcza. Nie wiem. Ale qu*wafa. Kiedy wysoko postawiona pracownica TVP, prywatnie żona jej wieloletniego prezesa, autora programowego szczucia na całe grupy społeczne, siewcy czystej nienawiści wobec osób LGBTQA+, pisze: "Miłość jest najważniejsza" to jest coś, na co nie można nie zareagować - rozpoczęła.