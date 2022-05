Joanna Koroniewska odpiera chamskie zaczepki internautów: "NIE JEST PANI ŁADNA"

Joanna Koroniewska w ostatnich latach stała się jedną z celebrytek bardziej aktywnych w mediach społecznościowych. Już całkiem spore grono odbiorców doceniło naturalność i swobodę prezentowane na kanałach aktorki znanej głównie z M jak Miłość, co nie oznacza jednak, że jej kontent wcale nie wzbudza kontrowersji. Raz na jakiś czas na profilu Koroniewskiej uaktywniają się bowiem nieproszeni hejterzy. Choć administratorka strony zapewnia, że wszelkiego rodzaju przykre uwagi spływają po niej jak po kaczce, to nierzadko wdaje się w dyskusję ze swoimi krytykami. Nie inaczej było i tym razem.

Zamiast zignorować wpis, Koroniewska posłużyła się nim jako inspiracją do kolejnego monologu przeprowadzonego na forum. Tym razem aktorka poświęciła swój wpis egzekwowaniu prawa do nienoszenia makijażu, gdy akurat nie ma na to ochoty.

Czy jestem ładna? No właśnie. Pytanie brzmi, czy MI na tym zależy?! Otóż średnio. I to nie moja kokieteria bynajmniej. Niewiele ostatnio mam czasu dla siebie, ale 45 minut czasami absolutnie ratuje mi życie! Tak wyglądam po bieganiu. Czerwona i zadowolona. Czy lubię siebie?! Im jestem starsza tym zdecydowanie bardziej. Bo mniej zwracam uwagę na rzeczy, które po prostu nie mają dla mnie znaczenia. Czy to oznacza, że jestem lepsza albo czuję się lepiej? Też nie. KAŻDY ma prawo być SOBĄ. I te z nas, które uwielbiają spędzać przed lustrem mnóstwo czasu i te, które ze wszystkich możliwych przyjemności TE lubią najmniej. Ja TAK właśnie mam i to nie jest kokieteria. Po prostu taka jestem. Zawsze byłam. Nadal nie rozumiem, DLACZEGO niektórym z nas nie odpowiada właśnie TO, że się różnimy. A TO jest piękne.