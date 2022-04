Joanna Koroniewska publikuje zdjęcie z porodówki i poruszający wpis: "Prowadziliśmy najtrudniejszą walkę w naszym życiu"

To, że o pewnych sprawach nie mówimy głośno, nie znaczy, że nie miały one miejsca! Czas leczy (chociaż nie do końca) rany i pozwala podejść do trudnych tematów z odpowiednim dystansem i wnioskami. A przede wszystkim uświadamia, że traumatyczne przeżycia, zakończone jednak happy endem, mogą pomóc, dać siłę innym, którzy teraz są w podobnej sytuacji - zaczęła.

Właśnie ukazała się Viva, w której po raz pierwszy dzielę się z Wami tym, co do tej pory wywoływało u mnie jedynie płacz. Nie czułam się na siłach, żeby o tym mówić, ale ZAWSZE wiedziałam, że warto! Nawet, jeśli choć jedna z was pomyśli, że mimo ciągłych prób i kolejnych tragedii nie ma siły - pamiętajcie, że to NIEPRAWDA!!! Że dacie radę! Nawet, jeśli lekarze mówią wam, że się to nie uda - zawsze szukajcie kolejnych rozwiązań!!! I absolutnie się nie poddawajcie! Ja na swojej drodze w końcu spotkałam niesamowitych profesorów, którzy wierzyli, że się uda to, co już właściwie nie miało prawa się udać! - stwierdziła.