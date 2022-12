Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor prezentują metamorfozę salonu i ogłaszają: "W końcu udało nam się przeprowadzić"

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali salon w nowym mieszkaniu

W dołączonym do nagrania wpisie Joanna Koroniewska wprost przyznała, że przez ostatni rok w ich życiu zaszło sporo zmian. Jak zdradziła, postanowiła spełnić prośby fanów i pokazać im wnętrze nowego salonu, gdyż w końcu udało im się przeprowadzić do nowego gniazdka.

A u Was co się zmieniło przez ten rok? Bo u nas bardzo dużo! Można to zobaczyć choćby po metamorfozie naszego salonu! Jak oceniacie? Pisaliście, że czekacie, aż go pokażemy. Do tej pory nie mogliśmy, bo stał zastawiony kartonami, ale w końcu udało nam się przeprowadzić i rozpakować! Tak więc centrum naszego salonu stanowią wygodne i piękne fotele oraz sofa (...) - napisała, nie zapominając rzecz jasna zareklamować producenta mebli.