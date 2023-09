Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor PRZYLECIELI na mecz Biało-Czerwonych. Prezenter nie był zachwycony... (ZDJĘCIA)

ewa 26 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Lewandowski widzi że już nigdy nie będzie najlepszy. Ma za dużo światowych rywali typu Messi, Ronaldo Mbape itp. Miał dobry 1 sezon. Może właśnie jego drużyny grały z takimi druzynami jak ta Wyspy Owcze. Najwięcej wtedy strzelił goli po podsumowaniu i został okrzykniety jako najlepszy chyba tylko w Polsce. A jak gra to każdy widział w Katarze że Mbape powiedział że ten Lewandowski to jakiś słaby jest. Wiem że to chamskie ale on naprawdę już nie jest nie woadomo kim i on sobie z tego zdaje sprawę. Jeszcze rok 2 i będzie tylko celebrytą. Oni się przyzwyczaili do takich milionów, helikopterów, zegarów za 500 tysi czy samochodów za 2 mln ze cieżko im będzie to tteraz zmienić. Dlatego każde zaproszenia teraz przyjmują a to do Canes a to na pokazy mody. W d...pę wchodzą ludziom ze świata show biznesu bo chca aby było o nich głośno. Jak gazety się zainteresują to będą zaproszenia, hajs reklamy