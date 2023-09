Znani na meczu reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi: mamy Anny i Roberta Lewandowskich, Małgorzata Rozenek i inni (ZDJĘCIA)

W czwartek reprezentacja Polski w piłce nożnej po raz kolejny stanęła do walki o awans do Mistrzostw Europy 2024. Tym razem Biało-Czerwoni zmierzyli się z reprezentacją Wysp Owczych. Kibice polskiej kadry bez wątpienia mieli co do spotkania spore oczekiwania - nasi piłkarze w dotychczasowych meczach eliminacyjnych wygrali bowiem jedynie z Albanią, ponieśli zaś porażki w starciu z reprezentacjami Czech i Mołdawii. Aktualnie Polacy w swojej grupie zajmują niechlubne, przedostatnie miejsce.