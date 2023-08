Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor szaleją w słonecznej Marbelli. Jedna z fanek pyta, skąd mają na taki dom. Dosadna odpowiedź

(...) To niesamowite, ile to razy słyszałam, że moje życie jest na pokaz i jak bardzo ja jestem nieszczęśliwa, bądź też moja druga połowa. Doszłam do pięknego momentu w swoim życiu - nikomu niczego nie chcę i nie muszę udowadniać. Jedno wiem na pewno - te osoby powinny zastanowić się nad swoim własnym domem. I szczęściem. Bo to jest sygnał. Bardzo ważny sygnał. Dla nich.