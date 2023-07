Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor mają luksusową willę w Hiszpanii: jest basen i imponujący widok na miasto (ZDJĘCIA)

tak mysle 20 min. temu zgłoś do moderacji 41 5 Odpowiedz

Pani Koroniewska Dowbor lubi się chwalić tym co ma. Niestety ciągle nawiązuje do swojego wyglądu aby zapewnić sobie lajki. To jest jej pomysł na biznes. Bo jakże by inaczej zwrócić na siebie uwagę. Kurcze, też mam ale nawet na fb nie chwalę sie tym co mam. Bo uważam , że takie obnoszenie się jest niesmaczne. Niektórzy ludzie klepią biedę , nie mają nawet na chleb a tu przerost formy nad treścią.