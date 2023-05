Joanna Koroniewska rozprawia o wyglądzie, a internautka WYTYKA jej zmarszczki. Maciej Dowbor zareagował

Joanna Koroniewska rozprawia o upiększających filtrach. Pokazała wiadomość od internautki

Ostatnio Joanna Koroniewska postanowiła poruszyć na swoim profilu temat komentarzy dotyczących swojego wyglądu. We wtorek aktorka pokazała w sieci kilka zdjęć, na których widać, jak uśmiechnięta od ucha do ucha wpatruje się w obiektyw. Do fotografii dołączyła też screen wiadomości od jednej z internautek, która próbowała zachęcić ją do... używania upiększających filtrów.