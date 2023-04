Joanna Koroniewska GASI internautkę, która wytknęła jej, że żyje na pokaz i "rozpaczliwie" walczy o uwagę

Zycieee 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Przecież wszystko u nich jest na pokaz ale nie tylko u nich ,takie czasy zarabiają w taki a nie inny sposób, reklamują wszystko co popadnie, dom wyremontowany za free etc więc kto by bie korzystał? Ale pretensje jednak powinni mieć do tych co ich obserwujących bo to są ich pracodawcy, jakby nikt ich nie obserwował, żadna firma nie zapłaciłaby im za reklamę, to oczywiste wiec No coz