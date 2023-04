Joanna Koroniewska pokazuje wyremontowaną łazienkę. Wielkie lustro robi wrażenie (FOTO)

Joanna Koroniewska chwali się wyremontowaną łazienką

Łazienka to miejsce, w którym aktorka spędza wiele czasu m.in. na robieniu makijażu czy układaniu włosów. Dlatego też w pomieszczeniu nie mogło zabraknąć wielkiego lustra. Aktorka pochwaliła się nim, pozując z uśmiechem do zdjęcia, które wstawiła na Instagram. Glazura utrzymana jest w chłodnych i stonowanych kolorach. Płytki na podłodze są białe, a ściana wokół umywalki zrobione są z szarego kamienia. Oryginalna beżowa umywalka stoi na kamiennym, szarym blacie. Żona Macieja Dowbora prawdopodobnie lubi taką kolorystykę, ponieważ strój, w którym pozuje do zdjęcia, jest w identycznym kolorze co łazienka.