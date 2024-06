Joanna Koroniewska o przykrych uwagach na temat wyglądu. Dosadnie odpowiedziała: "NIE DAM SIĘ JUŻ OŚMIESZAĆ"

Joanna Koroniewska o komentarzach na temat jej wyglądu: "To ich problem, nie mój"

Tak jest i tym razem. W poniedziałek wieczorem na instagramowym profilu Koroniewskiej pojawił się obszerny wpis, w którym odniosła się do krytycznych uwag internautów o jej wyglądzie. Jak twierdzi, kocha własne niedoskonałości i nie pozwoli, żeby jej samoocena została zachwiana przez niewybredne komentarze.

Kocham każdą moją zmarszczkę, bo wyraża moje emocje. Moje dotychczasowe życie. Uwielbiam mój mały biust, który wykarmił dwójkę moich kochanych dzieci. Kocham wszystkie swoje doskonałości i niedoskonałości. Z wiekiem coraz bardziej - zaczęła. Po wielu latach walki z kompleksami coraz bardziej siebie akceptuję. Co wcale nie oznacza, że nie dbam o formę czy zdrowie. I nie dam się już żadnemu facetowi i żadnej kobiecie ośmieszać, a tym bardziej niszczyć mojego silnego poczucia własnej wartości. To ICH problem, nie mój. Nie maluję się na co dzień i nie upiększam. Bo TAK też może być pięknie.