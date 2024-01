Joanna Koroniewska pozuje TOPLESS na okładce magazynu i ogłasza: "Nie chcę być idealna" (FOTO)

O Joannie Koroniewskiej od jakiegoś czasu mówi się głównie w kontekście jej działalności w sieci. Aktorka na co dzień prężnie działa jako influencerka, ochoczo dokumentując codzienne perypetie i dzieląc się z fanami żartobliwymi nagraniami, a jej instagramowy profil śledzi już prawie 770 tysięcy użytkowników. Choć w ostatnich latach aktorka stosunkowo rzadko pojawiała się na ekranie, już wkrótce polscy widzowie będą mogli zobaczyć ją w kolejnej roli. Koroniewska wystąpiła bowiem w filmie Szymona Gonery, "Dziewczyna influencera" - w którym "zagrał" również Pudelek. Aktorki nie mogło rzecz jasna zabraknąć na oficjalnej premierze produkcji.

Joanna Koroniewska na okładce magazynu. Zapozowała topless

Okazuje się, że w natłoku codziennych obowiązków Joanna Koroniewska znalazła ostatnio chwilę, by udzielić wywiadu magazynowi "Viva!". We wtorek na oficjalnym instagramowym profilu dwutygodnika zaprezentowano okładkę najnowszego numeru, której gwiazdą została właśnie ukochana Macieja Dowbora. Znana z promowania naturalności w sieci aktorka zaprezentowała się czytelnikom magazynu w dość odważnym wydaniu. Do okładkowego ujęcia zapozowała bowiem topless.