Joanna Koroniewska w "DD TVN" szczerze o kupionym w Hiszpanii domu: "W Polsce nie było mnie stać"

Sarcastic 1 godz. temu

W Torrevieja, w rejonie całej Murcji mnóstwo Polaków kupiło domy czy mieszkania. Dla mnie dziwne, tam się ziemia trzęsie co dzień. Prognozuje się, że nastąpi tam spore tąpnięcie. Do tego nieziemskie upały. Tamten rejon ma temperatury w lecie dochodzące do 45C. Już lepiej okolice Almerii i Malagi, choć i tam trzęsie. Zaznaczam, że nie wiem gdzie Dowbory mają nieruchomość. 🙂