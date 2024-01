Jakub Strzelecki grał w serialu "39 i pół" oraz "Czas honoru". Aktor porzucił karierę i... wstąpił do ZAKONU! Przyjął nowe imię

Wybrałem łódzką filmówkę, bo to legendarna szkoła. Przez pierwsze dwa lata nauki miałem jeszcze wątpliwości, czy aktorstwo jest na pewno moim powołaniem - mówił kiedyś redakcji "Faktu".

Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane, gdy dostał rolę w serialu "Dwie strony medalu". Był to moment, w którym, jak sam wspominał, wszystko zaczęło iść po jego myśli. Od tamtego czasu jego aktorska kariera nabrała rozpędu. Występował później m.in. w takich produkcjach jak " Teraz albo nigdy ", " Samo życie ", " Czas honoru ", czy " 39 i pół ". To jednak nie koniec. Udało mu się nawet zadebiutować na dużym ekranie. Przez lata grywał także na deskach Teatru Druga Strefa w Warszawie.

Jakub Strzelecki rzucił karierę dla zakonu

W środowisku aktorskim Jakub był nazywany serialowym amantem. Ku zaskoczeniu wszystkich fanek, po kilku latach aktorskiej kariery postanowił porzucić dotychczasowe życie i wstąpił do zakonu Ojców Bernardynów , gdzie przyjął imię Tobiasz.

Mimo że Strzelecki nie występuje już na ekranie, to można się domyślać, że wciąż lubi aktorstwo. W 2017 r. w trakcie trwającego okresu Wielkiego Tygodnia wcielił się on Jezusa podczas misteriów pasyjnych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Następnie do 2022 r. odtwarzał główną rolę. Pracuje również jako katecheta w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku.