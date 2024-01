Królowa Camilla wychodzi ze szpitala, w którym operowano króla Karola III. Zdradziła, jak CZUJE SIĘ jej mąż (ZDJĘCIA)

ddd 31 min. temu zgłoś do moderacji 8 17 Odpowiedz

Niby Diana biedna pokrzywdzona ale myślę że Diana to była typowym szonem. Piękna ale typowa wyrachowana i pozbawiona uczuć. Dlaczego? Żadna kobieta która kocha męża i zostanie zdradzona nie poleci od razu do jakiegoś alfajeda na jacht. Na 100% nic do żadnego faceta nie czuła tylko polecała na ich kasę i dobre życie... ale ludzie się nią zachwycają bo miałą niewinno buźkę... takie właśnie mają najgorszy charakter...