Król Karol III w szpitalu! Pałac Buckingham wydał oświadczenie

Karma 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Pecha ma. Wreszcie objął tron,a tu problemy zdrowotne. Karma go dopadła za to co robił Dianie latami. Po tych wszystkich zdradach koronował Camillę. Lady Di przeżywała koszmar w małżeństwie z nim ponad 10 lat. Był dla niej okrutny. Karma go dopadła