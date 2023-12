Joanna Koroniewska zdradza, co kupiła Maciejowi Dowborowi na 45. urodziny: "Voucher na GASTROSKOPIĘ, KOLONOSKOPIĘ..." (WIDEO)

Badajciesie przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

U nas profilaktyka leży. Nowotwór jelita grubego jeśli zostaje wykryty wcześnie jest uleczalny, niestety chorzy trafiają do lekarza zbyt późno. Kolonoskopia i gastroskopia to super prezent dla facetów ok 50 (nowotwór jelita grubego częściej dotyka facetów). Ps. Kolonoskopie robi się co 10 lat jeśli wynik jest ok.