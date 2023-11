Joanna Koroniewska stroi miny w wannie i drwi z romantycznych wieczorów z Maciejem Dowborem. Wyszło zabawnie? (WIDEO)

Działalność w sieci ma swoje blaski i cienie. Doskonale wie o tym Joanna Koroniewska , która od dłuższego czasu spełnia się w roli influencerki. Humorystyczne posty zamieszczane przez aktorkę w mediach społecznościowych cieszą się zazwyczaj pozytywnym odbiorem i zbierają tysiące wyświetleń oraz reakcji. Gwiazda musi jednak sporadycznie mierzyć się również z mniej przychylnymi komentarzami , którym zazwyczaj daleko do merytorycznych opinii. Ostatnio chętnie odpowiedziała na przytyk internauty dotyczący jej wyglądu.

Joanna Koroniewska stroi miny w wannie i drwi z romantycznych wieczorów z mężem

Obserwatorzy Koroniewskiej zdecydowanie najczęściej mogą podziwiać na jej profilu krótkie nagrania, w których za pomocą zaaranżowanych scen celebrytka drwi z rozmaitych życiowych sytuacji. Aktorka w przygotowanych materiałach wyjątkowo chętnie podejmuje tematykę związaną z małżeństwem, co rusz angażując w nie również Macieja Dowbora. Tym razem celebrytka postanowiła zakpić z sytuacji, w których ma ochotę na romantyczny wieczór we dwoje, lecz nie może liczyć na zaangażowanie i obecność męża. Na opublikowanym nagraniu widzimy aktorkę, która okryta jedynie pianą leży w wannie i stroi do kamery uwodzicielskie miny.