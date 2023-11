Joanna Koroniewska w stroju kąpielowym BRODZI W ŚNIEGU na balkonie. Podsumowała Dowbora: "Oszczędny i zapobiegawczy" (WIDEO)

Chociaż kalendarzowa zima jeszcze nie nadeszła, to zimowa aura nieuchronnie zaczyna królować w naszym kraju. W internecie nie brakuje zdjęć i filmów, które relacjonują pierwsze tegoroczne opady śniegu. Jak możemy zobaczyć w mediach społecznościowych, pierwszy śnieg zaskoczył w tym roku nie tylko kierowców, ale również Joannę Koroniewską.

Joanna Koroniewska w stroju kąpielowym brodzi po zaśnieżonym tarasie

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor chętnie udzielają się na Instagramie. Małżeństwo może pochwalić się pokaźną liczbą obserwujących, którzy szczególnie doceniają ich dystans w podejściu do życiowych perypetii. Na instagramowy profil Joanny Koroniewskiej właśnie wleciał filmik, na którym aktorka odziana jedynie w strój kąpielowy brodzi w śniegu. 45-latka udowodniła, że zbliżająca się zima i pierwszy śnieg nie są jej straszne, zwłaszcza że nie po to jej mąż "inwestował w palmy na tarasie, żeby teraz stały bezużyteczne".

Jesteście team morsy czy team plaża?! Bo my z Maciejem Dowborem ewidentnie plaża — napisała żartobliwie.

Joanna Koroniewska o Macieju Dowborze: "Oszczędny i zapobiegawczy"

Aktorka w opisie materiału nawiązała do wspomnianej na filmie "inwestycji w palmy". Koroniewska szybko wyjaśniła swoim obserwatorom, że Dowbor okazuje wyjątkową troskę o ich egzotyczne roślinki wyłącznie ze względu na kwestie finansowe .

À propos "inwestycji w palmy", na tarasie to Dowbor 3 razy na godzinę pyta, czy aby na pewno nic się naszym drzewkom nie stanie od tej pogody! Że niby taki wrażliwy na los roślinek. No co Wy - po prostu oszczędny i zapobiegawczy - dodała Joanna.