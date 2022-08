Joanna Krupa i Douglas Nunes zdecydowali się na TERAPIĘ DLA PAR: "Związek to praca. Nic nie przychodzi łatwo" (WIDEO)

Choć być może trudno w to uwierzyć, od ślubu Joanny Krupy i Douglasa Nunesa niedawno minęły całe cztery lata. Jako para ze wcale nie krótkim już stażem piękna Polka i amerykański biznesmen napotykają naturalnie na pewnego rodzaju przeszkody w osiągnięciu pełni szczęścia. W rozmowie z reporterem Pudelka Michałem Dziedzicem gwiazda TVN-u przyznała otwarcie, że postanowiła w końcu zwrócić się z mężem po pomoc specjalisty.

Nieraz mamy trzecią osobę, z którą lubimy rozmawiać. Czasem ja myślę, że mam rację, czasem on myśli, że ma rację. Jak trzecia osoba w to wchodzi, to otwiera też [możliwości], żeby pomyśleć inaczej, albo [pozwala zrozumieć tę] inną osobę. [Mogę pomyśleć] jak bym reagowała, gdybym była [na jego miejscu].

Raz w tygodniu próbujemy. Większość znajomych i osób w związkach nam mówiła, że to jest super. [To po to], żeby mieć komunikację lepszą między sobą. Zobaczymy, jak pójdzie, ale na razie jest ok.

Krupa zaleca terapię również innym parom, które przechodzą przez trudny okres. Zdaniem gospodyni Top Model warto walczyć o uczucie, póki jeszcze nie wygasło na dobre w sercu któregoś z partnerów.

Związek to na pewno praca. Nic nie przychodzi łatwo. Czasem, jak ktoś się rozwodzi, to ludzie nie chcą już nad tym pracować, a trzeba pracować. Wiadomo, że jak ktoś się poddaje, to nie wyjdzie. Ale jeżeli ludzie mają miłość i coś, co ich łączy, to powinni próbować

