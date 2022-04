TYLKO NA PUDELKU: Joanna Krupa z mężem chcą ADOPTOWAĆ dziecko z Ukrainy! "Miłość i serce powinny być dla każdego" (WIDEO)

Joanna Krupa oraz jej mąż od początku ataku Rosji na Ukrainę zaangażowali się w pomoc uchodźcom. W połowie marca informowaliśmy o tym, że do Przemyśla, gdzie zatrzymuje się najwięcej uciekających przed wojną mieszkańców Ukrainy, przyleciał aż ze Stanów Zjednoczonych mąż Joanny Krupy.

Douglas Nunes za pośrednictwem social mediów żony relacjonował wizytę w Polsce. Poruszeni losem Ukraińców małżonkowie zainicjowali akcję MIŚYOU. Dzięki niej przybywające do Polski ukraińskie dzieci dostają pluszaki oraz niezbędne środki higieniczne.

W miniony weekend Joanna Krupa oraz jej siostra Marta pojawiły się w Przemyślu. Choć na co dzień mieszkają w Stanach Zjednoczonych, przyleciały do Polski, by osobiście wesprzeć najmłodszych uchodźców z Ukrainy. Następnego dnia celebrytki udzieliły nam wywiadu, w którym opowiedziały o pomocy oraz spotkaniu z ukraińskimi dziećmi.