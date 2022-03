Mąż Joanny Krupy przyleciał do Polski, aby pomóc ukraińskim uchodźcom. "Jestem bardzo dumna" (ZDJĘCIA)

Jest to straszna tragedia, przez którą cierpią niewinni ludzie i zwierzęta, jednak jest to piękne, że w takich chwilach wszyscy się jednoczymy! Jestem bardzo dumna z Polaków, to, co się wydarzyło, pokazuje, jak wspaniałym narodem jesteśmy, dajemy przykład i inspirujemy ludzi z całego świata do pomocy. Ja od pierwszego dnia działam i staram się robić wszystko, co w mojej mocy, by dołożyć "swoją cegiełkę", to, co się dzieje, daje mi nadzieję na lepsze życie dla naszych dzieci i pokazuje, jak wspaniałymi ludźmi jesteśmy, czy to wpłacając złotówkę, robiąc kanapki, czy nawet wspierając dobrym słowem… - dodała.