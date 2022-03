Joanna Krupa mówi o pomocy ukraińskim uchodźcom w amerykańskiej telewizji: "Czułam, że MUSZĘ PODJĄĆ DZIAŁANIA"

Dramatyczna sytuacja w Ukrainie, spowodowana atakiem rosyjskich wojsk, zmotywowała miliony Polaków do pomocy sąsiadom. Gwiazdy też oferują bezpieczne schronienia uciekającym rodzinom, dodatkowo zaopatrując przygraniczne stanowiska wolontariackie w najpotrzebniejsze artykuły. Wsparcie napływa także z innych krajów: zbiórkę pieniędzy zorganizowali m.in. Mila Kunis i Ashton Kutcher .

Humanitarny gest ze Stanów Zjednoczonych wykonali także Joanna Krupa i jej mąż Douglas Nunes . Ukochany modelki aktywnie zaangażował się we wsparcie uchodźców, przylatując do Przemyśla, aby stamtąd wspomagać lokalne władze i ochotników działających na granicy. O działaniach swoich oraz swojego małżonka w obliczu wojny celebrytka opowiedziała w programie informacyjnym FOX News .

Jestem Polką i spędzam dużo czasu w Polsce, więc czułam, że nie mogę tylko oglądać wiadomości i muszę podjąć działania. Oczywiście starałam się wpłacać pieniądze i informować innych przez social media, ale mój mąż stwierdził, że poleci do Polski, pomóc w organizowaniu uzbrojonych pojazdów, aby przetransportować ukraińskie dzieci. Wtedy zastanawiałam się, razem z prezydentem [Przemyśla], co mogę zrobić z miejsca, gdzie się znajduję, zanim dotrę do Polski. Tak stworzyliśmy akcję MIŚYOU, dzięki której wręczamy pluszowe misie dzieciom przekraczającym granicę. Chcemy dać im promyk nadziei i poprawić im humor - podkreśliła.