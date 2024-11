Joanna Krupa z mężem na 5. urodzinach córki

Zawsze będziemy rodziną dla Ashy. Nie powiem, że to są łatwe momenty, bo nieraz nie widzimy czegoś tak samo i są niefajne sytuacje, gdzie nie możemy się dogadać. Ale to wszystko robimy dla naszej córeczki. Myślę, że gdyby jej nie było na świecie, to już byśmy ze sobą nie mieli kontaktu. A przez to, że ona jest, to próbujemy bardzo ciężko pracować nad pozytywnymi relacjami - powiedziała.