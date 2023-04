Joanna Krupa o wychowywaniu Ashy: "Jej ojciec będzie robił wszystko, żeby nie poszła w moje ślady". Słusznie?

W połowie marca cała Polska mówiła o oscarowym debiucie Henry'ego Tadeusza u boku znanego ojca. Wtedy też media przypomniały sobie o wypowiedzi Alicji Bachledy-Curuś, która przyznała, że "poszła na kompromis" i jej syn prawie nie mówi po polsku, a przy okazji podróży do dziadków "przygotowuje sobie całe wypowiedzi". Jej słowa wywołały wówczas prawdziwą burzę.

Mimo że zależało mi bardzo, żeby mówił głównie po polsku, język angielski przychodził mu łatwiej, słyszał go wokół, a ja z kolei chciałam się móc z nim jak najszybciej porozumieć. Poszłam na kompromis. (...) Przygotowuje sobie całe wypowiedzi, jak ma jechać do dziadków, strasznie go to cieszy - mówiła Bachleda-Curuś, cytowana przez "Życie na gorąco".

Warto natomiast pamiętać, że polska reprezentacja w Stanach Zjednoczonych jest dużo szersza i miewa różne podejście do ojczystego języka. Od lat życie między USA a ojczyznę dzieli także Joanna Krupa, która w 2019 roku doczekała się ukochanej córki, Ashy-Leigh. To, jak porozumiewa się z pociechą, pokazywała zresztą wielokrotnie na instagramowym profilu. Pojawiało się natomiast wiele sugestii co do języka, w którym porozumiewa się jej córka.

W przeszłości Krupa zapewniała, że chce uczyć córkę mówić po polsku i stara się ją oswajać nie tylko z angielskim, ale także z ojczystym językiem. Wspomniała o tym także w rozmowie z Michałem Dziedzicem, któremu wyznała, że zależy jej, aby Asha-Leigh była dwujęzyczna.

Bardzo ważne jest dla mnie, by moja córeczka od samego początku mówiła w języku polskim i angielskim. Ja bardzo kocham Polskę, dlatego chciałabym zarazić tą miłością moją córeczkę od najmłodszych lat. Mój mąż rozmawia z nią po angielsku, ja za każdym razem jak coś mówię jej, to robię to w dwóch językach. Moja mama rozmawia z nią tylko po polsku. Puszczamy jej polskie pioseneczki, które kocha! Niesamowite jest to, jak szybko Asha reaguje na polskie słówka... Chciałabym, by w przyszłości, jak będzie przyjeżdżała do Polski, żeby mogła sobie tutaj swobodnie rozmawiać z ludźmi - mówiła Pudelkowi.

Joanna Krupa zapytana, czy niespełna 3-letnia Asha-Leigh mówi po polsku

Teraz temat biegłości językowej Ashy wrócił jak bumerang w podcaście WojewódzkiKędzierski. W trakcie rozmowy Krupa została wprost zapytana o to, czy jej córka mówi po polsku. Punktem wyjścia było wyznanie gospodyni polskiego "Top Model" o tym, że pociecha odśpiewała jej "Sto lat" po angielsku, a nie w ojczystym języku.

Ona wszystko rozumie, jak mówię do niej po polsku - zaczęła Krupa i wyjaśniła: Nieraz jak do mnie mówi, to wtrąca coś po angielsku. Angielski jest łatwiejszy niż polski, ale teraz miesza jak mama. Ostatnio mówiła: "I don't want jeść".

Przy okazji ujawniła też, jak widzi przyszłość córki. Jak twierdzi, będzie ją wspierać w każdej decyzji, jaką podejmie. Nieco bardziej konkretne plany ma ponoć z kolei jej (prawie były) mąż, Douglas Nunes.

Jestem otwarta. Może robić, co chce w życiu. Będę ją wspierać obojętnie, czy chce iść w moje ślady lub nie - zapewnia Joanna. Wiem, że jej ojciec będzie robił wszystko, żeby nie poszła w moje ślady. On chce, żeby została lekarką, weterynarzem, adwokatką... On ma inne plany na nią. Chcę, żeby ona pokazała, co ją interesuje. Będę robić wszystko, żeby czuła, że mama będzie ją wspierać obojętnie jakie ma marzenia i co będzie chciała robić.

