13-letni Henry Tadeusz prawie nie mówi PO POLSKU? Alicja Bachleda-Curuś postanowiła się wytłumaczyć: "Poszłam na KOMPROMIS"

Gosc 20 min. temu zgłoś do moderacji 158 9 Odpowiedz

Jak matka mowi do dziecka po polsku od momentu narodzin to dziecko powinien ten język przyjsc z łatwością a nie angielski. Wyglada na to ze ona chyba miala jakas nianie a sama nie poświęcała dziecku wystarczająco czasu i nie mowila do niego w swoim języku