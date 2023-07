Joanna Krupa OSTRZEGAŁA Karolinę Pisarek przed współpracą z Małgorzatą Leitner: "Mówiłam Karolince, żeby uważała" (WIDEO)

Karolina Pisarek wypłynęła na wody show biznesu dzięki udziałowi w programie " Top Model ". Co prawda nie wygrała go, jednak zrobiła spektakularną karierę . Na swoim koncie ma współprace z wieloma światowymi markami oraz prestiżowymi czasopismami. Miesiąc temu ogłosiła, że zakończyła długoletnią współpracę z agencją Avant Management i jej właścicielką Małgorzata Leitner .

Karolina Pisarek nie posłuchała ostrzeżeń Joanny Krupy

Choć Karolina Pisarek do tej pory milczy na temat powodów rozstania z wieloletnią menadżerką, internauci od razu skojarzyli obie sytuacje. Joanna Krupa wyjawiła, że ostrzegała młodszą koleżankę. Pisarek nie posłuchała wówczas rad. Krupa nie uważa jednak, by to była wina karmy.