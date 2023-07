Joanna Krupa zdradza, czy wróciła do Douglasa Nunesa! "Miałabym WYRZUTY do końca życia" (WIDEO)

W marcu wyszło na jaw, że Joanna Krupa i Douglas Nunes podjęli decyzję o rozwodzie po pięciu latach małżeństwa. Zagraniczne media donosiły wówczas, że mąż Dżoany złożył pozew w sądzie w Los Angeles, jako powód rozstania wskazując "różnice nie do pogodzenia". Wszystko wskazuje na to, że mimo separacji rodzice małej Ashy pozostają w przyjacielskich relacjach. Parze zdarzało się już wymieniać uprzejmości za pośrednictwem mediów społecznościowych, niedawno wraz z pociechą wybrali się także razem na wakacje do Włoch. Ostatnio Nunes zamieścił nawet w sieci nagranie ze wspólnego urlopu, co jedynie podsyciło plotki o tym, że para mogła dać sobie kolejną szansę.