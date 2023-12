Joanna Krupa pomalowała paznokcie czteroletniej córce. Tak zareagowała na KRYTYKĘ internautki (WIDEO)

Próbujemy się dogadać. Próbujemy być przyjaciółmi. To ona dla nas jest najważniejsza. Nie jest łatwo. Są takie sytuacje, że nie możemy się pogodzić. Ale ona jest dla niego tak samo ważna, jak dla mnie. Robimy, co możemy. Oficjalnie mamy separację. Mamy umowę podpisaną. Jest umowa podpisana. To tak, jakby był już koniec. Nie ma mowy o powrocie do związku. Ale rozwodu jeszcze nie ma. Ktoś z nas musi w sądzie złożyć dokumenty. Ale żyjemy już tak, jakbyśmy byli po rozwodzie - tłumaczyła niedawno w rozmowie z Pudelkiem.