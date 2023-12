Joanna Krupa przemawia do córki po angielsku. Internautka atakuje: "A później chcesz, żeby córka uczyła się polskiego". ODPOWIEDZIAŁA (WIDEO)

Gosc 23 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Ludzie ktorzy nie maja 2 jezycznych dzieci ucza innych jak maja ich uczych jezykow. Hahaha zabawne. Sama mam 2 jezyczne dzieci bo ich ojciec jest Anglikiem. Wiecej mowią po angielsku bo mieszkamy w Anglii. To taki typ ludzi komentuje co jedzie za granice mieszkac i pracowac a nie potrafi powiedziec ani me ani be w jezyku obcym.