Joanna Krupa przeprowadzi się do Portugalii? "Nie mogę mieszkać gdzieś, gdzie jest zimno"

Mój mąż myśli o Portugalii, jest bliżej Polski. Nie wiem, na czym stanie. On jest bardzo otwarty, żeby być bliżej Polski. Portugalia do mnie przemawia, bo ja nie mogę mieszkać gdzieś, gdzie jest zimno.

Przy okazji przyznała, że zazdrość męża dodaje pikanterii w ich związku. Choć na uczestników "Top Model" patrzy jedynie pod kątem ich predyspozycji do kariery w modelingu, to przyznała, że gdyby miała zamienić się z mężem miejscami, to z pewnością nie szczędziłaby kąśliwych komentarzy z zazdrości.