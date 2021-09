TYLKO NA PUDELKU: Mąż Joanny Krupy jest ZAZDROSNY o przystojnych uczestników "Top Model"! "Wkurzył się"

W ostatnim odcinku programu Krupa (po raz kolejny zresztą) nie potrafiła ukryć entuzjazmu na widok jednego z uczestników. Arek Pydych , który otrzymał przepustkę do domu "Top Model", zrobił ogromne wrażenie na jurorce: Nasz Elvis idzie! Pięknie wygląda, ciarki mam! To będzie piękny sezon - zachwycała się Krupa.

Kiedy oglądali razem ostatni odcinek, to przyznał, że jest zazdrosny o Arka, którym się zachwycała i porównała go do Elvisa Presleya. Douglas się wkurzył, bo jest wielkim fanem Elvisa, potraktował to personalnie - ujawnił bliski z otoczenia pary.

Okazuje się, że nie była to jednorazowa sytuacja, a zazdrość Douglasa trwa już od jakiegoś czasu: Jest zazdrosny do tego stopnia, że nie lubi, kiedy Asia jeździ na nagrania do Polski sama. Niby wie, że to jej praca, ale... Na castingach do "Top Model" zawsze pojawia się dużo przystojnych facetów. Douglas uważa, że wielu z nich może próbować zabiegać o względy Asi - zdradza informator.