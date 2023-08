Joanna Krupa przyznała się do ZDRADY. "Wiem, jak go to strasznie zabolało". Tak zareagował jej partner (WIDEO)

O Joannie Krupie w ostatnim czasie mówi się głównie w kontekście jej rozstania z Douglasem Nunesem. Para była małżeństwem przez pięć lat i doczekała się razem córki, Ashy-Leigh. Niestety w marcu wyszło na jaw, że ich związek przeszedł do historii. Mimo rozstania Krupa i Nunes pozostają w dobrych relacjach. Niedawno wybrali się nawet razem na wakacje - co zaowocowało plotkami, jakoby małżonkowie postanowili dać sobie kolejną szansę. W rozmowie z Pudelkiem Krupa wyjaśniła jednak, że ona i Nunes wciąż są w separacji, lecz dla dobra wspólnej pociechy dokładają wszelkich starań, by zachować przyjacielskie stosunki.

Joanna Krupa przyznała się do zdrady. Wyznała, jak zareagował jej partner

We wtorek Joanna Krupa gościła na konferencji "Top Model" w Warszawie. Podczas eventu modelka udzieliła wywiadu reporterowi Pudelka, Cezaremu Wiśniewskiemu. Nasz wysłannik zagrał z celebrytką w tzw. "szybkie strzały", zadając jej pytania na rozmaite tematy. Krupa zdradziła nam m.in., który z dotychczasowych uczestników "Top model" według niej najlepiej wykorzystał swój potencjał oraz kogo z ekipy programu najchętniej zabrałaby na wino lub kawę. Jedno z zadanych przez naszego reportera pytań dotyczyło tematu zdrady. Zapytana o to, czy można wybaczyć partnerowi skok w bok, Krupa nie ukrywała, że jest to dość skomplikowana kwestia.

Nigdy nie byłam w takiej sytuacji, gdzie byłam w relacji, gdzie była zdrada. Ciężko mi jest powiedzieć, zależy, jaka jest sytuacja - rozpoczęła.

W dalszej części rozmowy z reporterem Pudelka Krupa przyznała, że niegdyś sama zawiodła zaufanie swojej drugiej połówki. Okazuje się, że jako 22-latka celebrytka zdradziła partnera. Dżoana nie ukrywała, że ma świadomość, jak bardzo zraniła ówczesnego wybranka i sama nie chciałaby raczej doświadczyć czegoś podobnego. Nie wykluczyła jednak, że mogłaby wybaczyć zdradę.

Zawsze byłam na nie, bo wiem, że to boli. Ja kiedyś zdradziłam boyfrienda, jak miałam 22 lata, bo już nie chciałam z nim być i zdradziłam go, zamiast mu podziękować. Wiem, jak to go strasznie zabolało. Nie chciałabym być zdradzona, ale ciężko jest mi powiedzieć. Wolałabym nie być zdradzona, ale jakby przyszła sytuacja i jestem zakochana w kimś i ktoś zrobił ogromny mistake, może bym wybaczyła. Nie wiem - powiedziała Pudelkowi.

Zapytaliśmy również Krupę, co sądzi na temat otwartych związków. Choć celebrytka sama nie była w podobnej relacji, zasugerowała, że jest otwarta na taką możliwość.

Nigdy nie byłam, ale już w życiu jestem na wszystko otwarta - odparła ze śmiechem.

W rozmowie z Pudelkiem Krupa zdradziła także, czy jest obecnie szczęśliwa oraz oceniła, która z celebrytek lepiej sprawdziłby się w roli polityka - Kinga Rusin czy Małgorzata Rozenek.

