Joanna Krupa wprowadza dietę wegetariańską u czteromiesięcznej Ashy-Leigh: "Daj szansę groszkowi"

Ryzykowne to jest.Moja 16 miesięczna córka zajada mięso i czasem nawet dobrej jakości parówke zje.Ma możliwość to niech jej kupuję ekologiczne,dawniej to pierwszy rosołek dla dziecka to z gołębia był i mięso też.