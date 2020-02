Joanna Krupa ochrzciła Ashę-Leigh: "Wyjątkowy dzień dla naszego aniołka" (ZDJĘCIA)

Zobacz: Joanna Krupa walczy o powrót do figury sprzed ciąży: "Sama opieka nad córką jest dobrym treningiem"





Na początku lutego Joanna Krupa zapewniała, że ciężko pracuje nad powrotem do formy i już wkrótce planuje triumfalnie powrócić do show biznesu. Zanim to jednak nastąpi, celebrytka stara się spędzać z Ashą-Leigh jak najwięcej czasu, co oczywiście starannie dokumentuje na potrzeby mediów społecznościowych.





Przypomnijmy: Joanna Krupa obsypuje pocałunkami roześmianą Ashę-Leigh: "Moja ulubiona część dnia"





Kolejnym wydarzeniem z życia córeczki modelki, o którym Joanna szybko poinformowała fanów, okazały się jej chrzciny. Modelka, jak zawsze, pochwaliła się tym faktem na Instagramie, gdzie opublikowała obszerną relację z tego wielkiego dnia. Matką chrzestną Ashy-Leigh została siostra celebrytki Marta, natomiast drugą z ról pełnił jej mąż Marco Andretti.





Wyjątkowy dzień dla naszego aniołka, wraz z jej rodzicami chrzestnymi - napisała krótko i treściwie Joasia.





Wśród zaproszonych gości znaleźli się oczywiście rodzice chrzestni, rodzina oraz znajomi, którzy nie odmówili sobie przyjemności pochwalenia się tym faktem w sieci. Kilkoma dodatkowymi zdjęciami z wydarzenia podzieliła się między innymi bliska znajoma Joanny, Carmen Guillama.





Zobaczcie, jak wyglądały chrzciny małej Ashy-Leigh. Doceniacie to, że bliscy dzielą się ze światem każdym szczegółem z jej życia?