Joanna Krupa zaczyna nowy biznes. Tłumaczy, że wpadła na pomysł... przez chorobę: "Miałam problemy z jelitami i brzuchem!" (WIDEO)

Dieta, żeby zamówić, to od 69 do 89 złotych. Normalna cena. To, że Joanna Krupa, to nie znaczy, że mamy jakieś gwiazdorskie ceny. Ja do ludzi. Naprawdę. Nie wychowałam się w bogatej rodzinie. Dalej rodzice nie są bogaci. Chcę, żeby to było dla każdego - podsumowała.