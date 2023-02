Joanna Krupa "ciepło" o Karolinie Pisarek: "Wiem, że osiągnęła... coś, ale nie jestem za nią sercem" (WIDEO)

Istnieje oczywiście grupa osób, która wykorzystała program do tego, by rzeczywiście zawodowo zajmować się modą.

Joanna Krupa o karierach uczestników "Top Model"

Show biznes i świat mody jest bardzo ciężki . To, że ktoś jest w naszym programie, nie znaczy, że coś osiągnie. Ci, co naprawdę chcą, bardzo pracują, walczą i osiągają , ale nie ma gwarancji, że to uda się wszystkim . No tak jak w życiu. Nigdy nie wiesz - mówiła w rozmowie z Pudelkiem.

Joanna Krupa o karierze Karoliny Pisarek: "Nie jestem za nią sercem"

Kosel - myślę, że niesamowitą zrobił karierę , ma niesamowitą osobowość: fajny, otwarty. [...] El Dursi - bardzo jej kibicowałam. Jurorzy na mnie patrzyli, że jestem jakąś wariatką, kiedy chciałam jej dać złoty bilet , ale do końca o nią walczyłam i myślę, że bardzo ładnie sobie wykorzystała ten moment i robi karierę. No też wiadomo Pisarek bardzo dużo osiągnęła... - przyznała modelka.

Nie jestem za nią sercem, tylko wiem, że osiągnęła... coś. Wykorzystała moment, który miała no i go for her, ale czy za sercem, to bym nie przesadzała - wyznała.