Maffashion przyznaje rację Anji Rubik po awanturze w "Top Model"! "Nie każda influ może być SUPERMODELKĄ"

Finał 11. edycji "Top Model" wywołał kilka kontrowersji, między innymi za sprawą głośnej wypowiedzi Anji Rubik o Klaudii, która wygrała program. Supermodelka wymieniła, w których zawodach Nieścior mogłaby odnieść sukces, jednak zabrakło tego najważniejszego, czyli... modelki.

Muszę być brutalnie szczera: widzę cię jako influencerkę, aktorkę, osobę, która pracuje w telewizji, jednak nie widzę cię w świecie mody - wprost oceniła Anja Rubik.

Jej wypowiedź wywołała lawinę komentarzy w internecie i choć znaleźli się i tacy, którzy zgodzili się z gwiazdą, to pozostali stwierdzili, że tą informacją niekoniecznie musiała dzielić się dopiero w finale. Do grona osób, którzy pochwalili szczerość Rubik, dołączyła niespodziewanie Maffashion, która na swoim Instagramie opublikowała obszerną relację, w której to rozprawiała o modelingu i influencerstwie.

Moją faworytką do wygranej była Natalia Woś. Chętnie będę śledzić przebieg jej dalszej kariery. Mam nadzieję, zawiązanej z modą, bo dziewczyna ma warunki. Podpisuję się też pod opinią Anji Rubik. Oczywiście trzymam mocno kciuki za wszystkie 3 finalistki i za resztę uczestników programu. Niech im się wiedzie w życiowych decyzjach. Do przodu!!! - zaczęła swój wpis na Instagramie.

Dalej Julka skupiła się na wypowiedzi Anji Rubik, przyznając, że "nie ma co owijać w bawełnę, mówić czegoś pod publikę, ani karmić kogoś złudzeniami" - zwłaszcza gdy Anja jest ekspertką od tematów związanych z modelingiem. Kuczyńska nie szczędziła przy okazji modelce miłych słów.

Na #hautecouture, #highfashion jak to się mówi - zjadła zęby i jest autorytetem w tej dziedzinie. Chodziła chyba na każdym wybiegu, każdego domu mody z górnej półki. Wie, jak ten świat wygląda od kuchni, zna projektantów, ludzi z branży, modelki, zapotrzebowanie na rynku itd. Dostała kiedyś szansę, dostała też w genach predyspozycje i co najważniejsze - miała to coś, co wyróżniło ją na tle innych. To coś sprawia, że niektóre dziewczyny osiągają wyżyny w tej branży - wymieniała w dalszej części wpisu.

Influencerka Maffashion postanowiła wyedukować swoich obserwatorów, przypominając, że modelki i modele również dzielą się na "specjalizacje", wymieniając przy tym między innymi "fotomodeli, modeli komercyjnych, high fashion, wybiegowych, androgenicznych, plus size, a także ikony takie jak Naomi Campbell, czy Linda Evagelista". Ostatnią kategorią były instamodelki/modelki-influencerki, do których można zaliczyć z pewnością większość celebrytek obecnie funkcjonujących w internetowej branży. Mimo że, jak przyznała Julia - dla każdego jest miejsce - to okazuje się, że nie wszyscy mają szansę na sukces. Niektórzy skazani są "tylko" na działalność influencerską...

Większość wyżej wymienionym może być także extra influencerami. Natomiast nie każda influ może być np. supermodelką, a nawet modelką. Modelki, które w ogóle nie chodzą po wybiegach i nie mają styczności z "dużym" światem mody, nie będą Top Modelkami, a już na pewno nie zostaną ogłoszone supermodelkami. Co warto podkreślić: do rangi supermodelek zaliczona jest wyżej wspomniana Anja, mimo iż nie jest ze "starej gwardii" - możne poczytać w sieci - tłumaczyła na Instagramie.

Maffashion podkreśliła również, że mimo iż rynek się zmienia, to nie wszystkim uda się zrobić karierę. Zauważyła przy okazji, że programy "typu show" nastawione są przede wszystkim na dostarczenie widzom rozrywki, a po zakończeniu sezonu jego uczestnicy odnajdują się później w "show", a nie w modelingu.

